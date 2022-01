Mit 1. Jänner 2022 übernahm Doris Reischenböck die Standortleitung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) des Salzkammergut-Klinikums Gmunden und freut sich über die neue Herausforderung. Zeitgleich verabschiedete sich Vorgängerin Roswitha Weinheimer in den wohlverdienten Ruhestand.

GMUNDEN. Doris Reischenböck (42) absolvierte ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft im Jahr 2000 am ehemaligen AKH Linz. Nach kurzer Arbeit im AKH Linz wechselte sie im Februar 2001 ins heutige Salzkammergut-Klinikum Gmunden. Dort war sie an den Abteilungen für Innere Medizin und für Chirurgie tätig. Nebenberuflich absolvierte sie ihre Berufsreifeprüfung und wechselte 2014 an die GuKPS. 2017 schloss sie nach zwei Jahren das Masterstudium für Hochschuldidaktik ab. Seit März 2019 ist sie schließlich designierte Standortleiterin der Schule in Gmunden. Neben Wandern und Reisen hat die Mutter zweier Teenager ein weiteres besonderes Hobby: Sie verfasst gerne Fachbücher. „Das Salzkammergutklinikum Gmunden und die GuKPS sind meine berufliche Heimat und ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe hier vor Ort. Die visionäre Weiterentwicklung unseres Schulstandortes und die Implementierung neuer Lehr- und Lernformen sind mir ein großes Anliegen“, blickt Reischenböck hoffnungsvoll in die Zukunft.

Ein großes Danke zum Abschied

Übernommen hat sie diese Aufgabe von Roswitha Weinheimer, die in den Ruhestand wechselte. „Ich brenne noch heute für den Pflegeberuf und hoffe, ich konnte diese Begeisterung weitergeben“, erklärt Weinheimer. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Doris Reischenböck und bin überzeugt, dass sie, gemeinsam mit dem gesamten Team der GuKPS Gmunden, den erfolgreichen Weg weitergehen wird. Unser Ziel ist es, unsere Auszubildenden optimal für ihr Berufsleben vorzubereiten, sodass sie mit ihrem pflegerischen Handeln ihre Patientinnen und Patienten bestmöglich betreuen können“, so Franz Stadlmann, Direktor der GuKPS Gmunden. „Wir sind sehr froh, mit Doris Reischenböck eine so erfahrene Lehrende und engagierte Standortleiterin für unseren Schulstandort in Gmunden gewonnen zu haben. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wünsche Frau Reischenböck alles Gute für diese neue Aufgabe“, begrüßt Martina Bruckner, Leiterin der Schulen der OÖG, die neue Kollegin im Kreis der Standortleitungen.

