OHLSDORF. Ein großer Meilenstein für die Frauscher Bootswerft: Die Baunummer 100 der 1017 GT verließ die moderne Werft am Traunsee, um zukünftig ihrem Käufer auf Mallorca all das zu bieten, was für einen Tag auf dem Meer benötigt wird: Stil, Leistung, Übersichtlichkeit kombiniert mit hochwertigen Materialien und Funktionen.

Die 1017 GT erfreut sich höchster Beliebtheit bei Frauscher Kunden. Und das absolut zurecht: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 Knoten, einem modernen Stufen-Rumpf mit einem tiefen V sowie reichlich Sonnenpolster und Sitzgelegenheiten für die Sonnenstunden, ist die 1017 GT das perfekte Boot für jeden Anlass. Kunden genießen auch das stilvolle und einfach zu bedienende Sonnenschutzverdeck, die großzügigen Kühlmöglichkeiten für Getränke und Snacks sowie die High-End Audio Anlage der 1017 GT. Der rund 10 Meter lange Gentlemen’s Racer ist das Herzstück der österreichischen Bootswerft und wurde 2011 von Thomas Gerzer, dem Entwicklungsleiter bei Frauscher, erstmalig gebaut und bereitet seitdem Kunden aus aller Welt mit seinem klassischen Design uneingeschränkten Spaß auf dem Wasser. Über die Jahre wurde das Modell vom Team der Werft immer weiter verbessert und optimiert und bleibt damit auch 2020 der beste Daycruiser in seiner Klasse. Thomas Gerzer über die Verwirklichung seiner Ideen: „Es sind einzelne Designelemente, die mir irgendwo ins Auge springen. Andere Menschen sehen diese Details oft gar nicht, aber sie spüren, dass es geil aussieht. Oft geht es nur um Kleinigkeiten oder die Veränderung der Proportion. Dies umzusetzen ist ein mühsamer Prozess, der mit hunderten Skizzen beginnt, aus denen schließlich das perfekte Modell erarbeitet wird.“

Mit diesem Meilenstein ist die 1017 GT das mit Abstand erfolgreichste Boot seiner Klasse. Neben dem Verkaufserfolg 1017 GT kann Frauscher zusätzlich auch 200 verkaufte Elektroboote der 650 Alassio feiern. Damit ist die Frauscher 650 Alassio das bestverkaufte Elektroboot der aktuellen Modellreihe.