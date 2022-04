Am Montag, 4. April, wurden langjährige Mitarbeiter vom Landhotel Grünberg am See – Pernkopf KG – ausgezeichnet.

GMUNDEN. Auch in der Tourismusbranche ist ein schneller Wechsel unter den Mitarbeitern nicht selten. Dass es auch anders geht, zeigt das Familienunternehmen Landhotel Grünberg am See – Pernkopf KG – in Gmunden. Die Familie Pernkopf ist sehr stolz auf ihre langjährigen Mitarbeiter, die gemeinsam seit 200 Jahren im Betrieb tätig sind. Um ihnen den Dank auszusprechen, gab es eine Mitarbeiterfeier. Insgesamt wurden zwölf fleißige Kollegen ausgezeichnet, die seit zehn bis sogar 30 Jahre im Landhotel Grünberg am See voller Freude tätig sind. Als wichtiger Tourismusbetrieb in Gmunden zeigen sie, wie man ein positives Arbeitsklima schafft und mit Freude und Motivation ein langjähriges Team halten kann. Unter den Gästen waren Landesrat Markus Achleitner, AK OÖ-Präsident Andreas Stangl, WKO OÖ-Fachgruppenobmann der Gastronomie Thomas Mayr-Stockinger, Bezirksstellenleiter der WKO Gmunden Robert Oberfrank und vom AMS Gmunden Peter Plank.

Die Geehrten

10 Jahre: Clemens Kaltenbrunner, Dietmar Hüttner, Thomas Pointl, Maria Miglbauer.

15 Jahre: Sandra Hummer, Andrea Dechant, Andrea Rossi, Ivka Komljenovic

20 Jahre: Josef Durstberger, Peter Ries

30 Jahre: Herbert Rastinger, Dragana Markovic