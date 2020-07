GMUNDEN. Die Stern-Gruppe, seit Jahren erfolgreich in der regionalen Immobilien- und Projektentwicklung tätig, hat diesen Bereich neu aufgestellt. Ab sofort werden alle aktuellen und künftigen Projekte unter dem Namen neuStern Immobilien GmbH in gewohnt hochwertiger Qualität abgewickelt. Die neuStern Immobilien GmbH ist weiterhin eine 100-prozentige Tochter der Stern & Hafferl Bau GmbH. Die Geschäftsführung liegt bei Georg Neumann und Markus Hilgarth.

Unter dem bisherigen Namen Stern & Hafferl Immobilien GmbH wurden bereits zahlreiche Immobilienprojekte erfolgreich realisiert. Mit neuem Namen, einem neuen visuellen Auftritt und weiteren spannenden Projekte in der Pipeline hat sich die neuStern Immobilien GmbH zum Ziel gesetzt, moderne Immobilien mit dem Zeitgeist entsprechender Architektur und hoher Qualität zu entwickeln. Aktueller Coup von neuStern Immobilien: Das ehemalige Möbelhaus Fellner in Vöcklabruck wurde erworben und wird revitalisiert. Insgesamt 20 Wohnungen, 2 Maisonetten und Praxisräume im Erdgeschoss entstehen hier in unmittelbarer Stadtplatznähe. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2021.