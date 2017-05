13. Mai: "Porn tu Hula" präsentieren abgedrehtes Songwriting im Kino Ebensee

04.05.2017, 14:00 Uhr

EBENSEE. Am 13. Mai treten "Porn tu Hula" im Kino Ebensee auf. Im Vorprogram spielen die Ebenseer Brachialcombo 32-20 und als Special Guest "Mdme Spkr" aus London ab 20.30 Uhr.

"Porn To Hula's" neueste Platte heißt „Big Cups And Refills“: Abgedrehtes Songwriting mit viel Rhythmus und grossen Refrains, dazu ein ausuferndes Artwork. Das Ergebnis ist nicht minder laut, aber sehr abwechslungsreich und zeigt, wie breitgefächert der Zugang der Band zu Musik an sich ist.