4. Lions Club Dachstein Welterbe Weihnachtsschmuckbasar

Die „Dachstein Löwen“ vom Lions Club Dachstein Welterbe möchten auch in der Vorweihnachts-Zeit Gutes tun und veranstalten zum 4. Mal den „Weihnachtsschmuck Basar des Lions Club Dachstein Welterbe“ in Bad Goisern.

Benötigt werden feine, schöne vergessene Keller- und Dachbodenschätze: Christbaumschmuck, Advent- und Weihnachtsdekoration, Kerzen, etc. …Der LC Dachstein Welterbe sammelt diesen Weihnachtsschmuck, um einen tollen Basar eröffnen zu können. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt bedürftigen Mitmenschen der Welterbe Region zu Gute.Ihre Schätze können gerne beim Bürgerservice im Gemeindeamt Bad Goisern und in Bad Ischl bei „Einfach H“ in Kaltenbachstraße 4 gespendet und abgegeben werden.Verkauft wird am „Weihnachtschmuck Basar des Lions Club Dachstein Welterbe“ amBei Punch, Maroni, Bratwürstel, Café, Kuchen und Losverkauf freuen sich die Dachstein Löwen auf eine gemütliche und erfolgreiche Veranstaltung.Daniela Gross, LC Dachstein Welterbe