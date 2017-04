6. & 7. Mai: Saisonauftakt am Wolfgangsee

28.04.2017, 09:10 Uhr

WOLFGANGSEEREGION. Viele Menschen, wunderschön gekleidet in bunter Tracht, kulinarische Gustostückerl schmausend und feinen Volksmusikklängen lauschend und das an einem türkisblau, glänzenden See vor atemberaubender Bergkulisse. So sieht der Saisonauftakt am Wolfgangsee am 6. und 7. Mai 2017 aus.

An zahlreichen Ständen laden die Gastronomen zu "gemma schmausen" ein. Zum Saisonauftakt ist auch die Flotte der WolfgangseeSchifffahrt im Einsatz. Sie bringt die Besucher von einem kulinarisch-musikalischen Erlebnis zum nächsten. Den beiden musikalischen Botschafterinnen des Wolfgangsees, Sigrid & Marina, werden anlässlich des Saisonauftaktes zwei Waggons der Schafbergbahn gewidmet. Die Taufe der Waggons werden die beiden Damen persönlich vornehmen. Und zwar am Samstag, 6. Mai 2017 um 14 Uhr direkt beim Schafbergbahnhof – Freibier inklusive. Insgesamt elf Volksmusikgruppen aus dem Salzkammergut werden das Fest musikalisch umrahmen, unter anderem die Goiserer Tanzmusi, die Wolfgangseer Klarinettenmusi, die Aberseer Musikanten und viele mehr.Dieses Fest findet bei jedem Wetter in allen 3 Orten statt. Auch bei regnerischem Wetter wird in St. Gilgen und Strobl an der Seepromenade sowie in St. Wolfgang beim Uferplatz gefeiert.