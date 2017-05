﻿Benvenuto Italia: Ein Hauch von Italien in der Gmundner Innenstadt

12.05.2017, 11:57 Uhr

Bald haben Salami, Parmaschinken und Antipasti wieder das Sagen. Dort wo der Gmundner Wochenmarkt jeden Dienstag traditionellerweise seine Station macht, am Gmundner Rathausplatz, können sich die Gmundner und ihre Gäste auf feinste italienische Waren freuen.Von Gnocchi bis zum Prosciutto, an die 40 Käsesorten von Pecorino aus Sardinien bis Toma aus der Lombardei und Grana aus dem Trentino, Hartweizenbrot aus Sizilien, sowie Mandelgebäck und Weine aus verschiedenen Regionen und Provinzen, Olivenöle, eingelegtes Gemüse und Früchte bis hin zu Trüffelspezialitäten können an vier Tagen im Mai verkostet und gekauft werden.An die 20 Landwirte, Direktvermarkter, Winzer und Händler – von Sizilien bis nach Südtirol – werden ihre Delikatessen und Spezialitäten aus dem Lebensmittelbereich auf ihren Ständen am Gmundner Rathausplatz anbieten