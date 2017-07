Country-Festival in Gmunden

24.07.2017, 16:07 Uhr

„Nashville“ und Marina Jay mit ihrer Band werden am Sa., 29. 7., ab 17 Uhr aufspielen. Am Vortag, Fr., 28. 7., ebenfalls ab 17 Uhr, sind „Still Country“ zu hören.Organisatoren sind einmal mehr die Mitglieder der ÖAAB-Stadtgruppe unter der Leitung von Manfred Andeßner. Darüber hinaus finden sich viele Menschen aus den Reihen der Gmundner ÖVP, voran Bürgermeister Stefan Krapf, die auch mit anpacken, damit dieses Fest wieder ein voller Erfolg wird. Zum Erfolg tragen noch andere Umstände bei: das für alle Auswärtige schlicht atemberaubende See- und Bergpanorama auf dem Badeareal Seebahnhof, eine Gastro, die keine Wünsche offen lässt und an der auch das Team der SeeLounge mitwirkt, und der freie Eintritt an beiden Tagen.Ersatztermin für Freitag oder Samstag ist Sonntag, 30. 7.