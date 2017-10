AT

, Lindach , 4663 Laakirchen AT

Schloss Lindach , Lindach , 4663 Laakirchen AT

Laakirchen: Schloss Lindach |

Der Flohmarkt der Pfarre Lindach findet am Samstag

den 21.10.2017 von 8.00 bis 14.00 im Hof und ehe-

maligem Gemüsekeller des Schlosses Lindach statt.

Die Auswahl der angebotenen Waren reicht von

Arbeitsgeräten über Bekleidung, Bücher, Elektro-

geräten bis zu Fahrrädern, Geschirr und auch Bilder

und Dekorationsgegenständen.

Für ausreichende Verpflegung, ob Süßes oder Saures,

ist gesorgt. Wie immer gibt es die frisch zubereiteten

Bauernkrapfen von unseren Bäuerinnen.

Am Donnerstag den 19.10. von 17.00 bis 19.00 und

am Freitag den 20.10. von 15.00 bis 19.00 besteht die

Möglichkeit Sachspenden im Hof des Schlosses Lindach

bei den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates abzugeben.