26.04.2017, 08:00 Uhr

Frauenfrühstück am 29. April im Pfarrheim Bad Ischl

BAD ISCHL. Zum zehnten Frauenfrühstück lädt die Volkshilfe – Wohnen im Dialog und Stadträtin Ines Schiller am Samstag, den 29. April, mit Beginn um 9 Uhr in das Pfarrheim Bad Ischl ein. Diesmal gibt Ibadeth Ahmeti Einblicke in die Frühstückskultur aus Albanien. Eingeladen sind alle Mädchen und Frauen, die Zeit und Lust haben, mit anderen Frauen gemütlich zu frühstücken und sich und andere Kulturen besser kennen zu lernen.

