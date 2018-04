Hipp Halle zeigt Metamorphosen von Michael Wittig und Markus Moser

25.04.2018, 16:39 Uhr

Die Wittigs Projekt zugrunde liegende Aussage, dass jeder Mensch fliegen kann - im übertragenen Sinne - wurde fotografisch auf 3 Arten umgesetzt. „Insekten“ repräsentieren den menschlichen Traum zu fliegen in Gestalt von Tieren, denen die Fähigkeit dazu von Natur aus gegeben ist. Fotografien in alltäglicher Kleidung (von Arbeitsgewand bis Sonntagsstaat) mit den Flügeln repräsentieren den lebendigen vielfältigen Alltag, in dem den Menschen auf vielerlei Arten „Flügel wachsen“, um ihn zu bewältigen – z. B. in Form von Anerkennung oder in der Liebe. Aufnahmen unbekleideter Menschen mit den Flügeln visualisieren im dritten Teil das nackte schutzlose Individuum, rein und engelsgleich unsere Träume und unser Wesen, die uns Kraft und Mut geben und uns durch unser Leben „fliegen lassen“.Die Ergebnisse werden nun erstmals öffentlich präsentiert. Am Samstag 5. Mai, lädt Wittig um 18 Uhr zur Vernissage ein, bei der neben Installationen und Projektionen von Exponaten und Dokumentationen der Musiker Jan Morendo live auftreten wird. Bei einem Live-Bodypainting wird die aus Oberösterreich stammende Künstlerin Elisabeth Mader ein Model im Stil des Projektes „METAMORPHOSEN | Träume zu Fliegen |“ bemalen.Geöffnet ist die Ausstellung in der Hipp Halle Gmunden nach der Vernissage am Sonntag 6., Samstag, 12., und Sonntag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr, bevor sie ihren Weg in die weite Welt antritt.JedeR kann fliegen!