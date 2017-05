Künstleratelier „Etienne“ zeigt am 17. Mai "Hochprozentige Kunst"

05.05.2017, 09:38 Uhr

Ex-Finanzdirektor Stephan Unterberger und Hannes Peinsteiner bestreiten seit geraumer Zeit neue berufliche Wege – das Ergebnis wird am 17. Mai um 19 Uhr in Kooperation mit der Jungen Wirtschaft im Künstleratelier "Etienn" am Buchenhof in Bad Ischl präsentiert

BAD ISCHL. Zu einer Veranstaltung fernab von Umsatzzahlen und Gewinnmargen lädt die Junge Wirtschaft Inneres Salzkammergut. Der Bad Ischler Stephan Unterberger („Etienne“), ehem. erfolgreicher Finanzdirektor eines internationalen Konzerns, tauschte vor einem Jahr seinen Laptop gegen Pinsel, Hammer und Schweißgerät. Mit seinem neu errichteten Künstleratelier am Buchenhof verwirklichte er seinen Traum von einem sinnerfüllten Leben. Auch Renate und Hannes Peinsteiner gehen mit ihren Gin-Kreationen neue Wege und das erfolgreich. Drei Goldmedaillen bei den World Spirit Awards für ihre Gins ließen die Fachwelt aufhorchen. Ein inspirierender Abend bei Kunst & Gin erwartet die Teilnehmer. Anmeldung erforderlich unter bad-ischl@wkooe.at oder 05-90909-5302