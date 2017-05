"Leichtes Gepäck" für das Pfingstkonzert

12.05.2017, 11:06 Uhr

Von 1. bis 4. Juni finden am Rathausplatz in Gmunden wieder die floro-Pfingstkonzerte statt.

GMUNDEN. Auftakt macht am 1. Juni die deutsche Top-Band "Silbermond". Die BezirksRundsschau sprach mit Stefanie Kloß und Andreas Nowak.Wir waren noch nie im Salzkammergut, haben aber schon Fotos gesehen und finden die Location richtig toll. Wir freuen uns schon sehr auf unseren Auftritt dort. Vielleicht bleibt auch noch etwas Zeit, die Gegend zu erkunden.

Es macht uns immer eine Freude zu spielen, egal ob vor 4000 oder 400 Fans. Schön ist es immer, wenn die Fans unsere Songs mitsingen. Ein Auftritt in einem kleinen Club hat auch was Besonderes. In diesem Sommer spielen wir an bunt gemischten Locations. Die Abwechslung macht es.Natürlich werden wir Lieder vom aktuellen Album „Leichtes Gepäck" spielen, aber auch natürlich unsere Klassiker und Lieder, die die Leute schon kennen. Ein paar ganz neue Lieder werden wir preisgeben.Wir sangen ganz zu Beginn auch englischsprachige Lieder, dies ist uns aber schwerer gefallen, da man die Gefühle nicht immer so ausdrücken kann. Deshalb texten und singen wir in unserer Muttersprache Deutsch. Das texten von deutschsprachigen Liedern macht Spaß und wir entdecken gerne die Geheimnisse und die Magie der deutschen Sprache.Unsere bisherigen Alben produzierten wir in Berlin. Diesmal wollten wir unser Gepäck neu packen und was Neues kennenlernen. Uns einfach mal einen frischen Wind um die Nase wehen lassen. In Nashville findet eine ganz andere Studiokultur wie bei uns statt. Wir konnten eine richtige Bandplatte herausbringen und uns als vier Leute präsentieren. Die Räumlichkeiten und die Erfahrung der dortigen Studios kann man nicht mit den Studios bei uns vergleichen.Wir haben eine Bühne und stellen Nachwuchsmusikern gerne diese Plattform zur Verfügung. Auch wir sind diesen Weg gegangen und wissen, wie schwierig es ist, sich zu etablieren. Es macht uns einfach Freude.Berlin ist eine sehr große Stadt und wir haben einen ganz normalen Tagesablauf. Es ist deshalb sehr entspannt, wenn wir auf der Straße sind. Die Begegnungen mit den Fans sind alle empathisch. Auf unseren Reisen begegnen wir mehr Fans und freuen uns sehr darüber. Da macht man schon mal gerne ein, zwei Fotos mehr. Es gibt regelmäßige Treffen mit unseren Fanclubs, wenn etwas ansteht.Wir bezeichnen uns als gar nichts. Wir machen einfach Musik. Wir texten und singen was der Bauch uns sagt. Musik passiert einfach.Es wird immer rumgewerkelt und so werden neue Songs Stück für Stück eine Album.Die meisten Titel werden von Andreas Nowak und Thomas Stolle geschrieben.Jeder bringt seine Ideen ein. Oft reicht auch ein einzelnes Wort, welches wir schon lange nicht mehr verwendet haben und es entsteht ein Song daraus. Ideen entstehen einfach auch wenn man sich unterhält oder in Gedanken schwelgt. Es wird immer gemeinsam entschieden.Es war eine sehr tolle Erfahrung und ein gutes Gefühl jungen Gesangstalenten ein paar Tipps mit auf den Weg geben zu können. Natürlich haben mich meine Jungs im Hintergrund immer unterstützt und auch mitberaten. Es erinnert einen auch immer wieder ein bisschen an sich selber. Wenn es sich ergibt machen wir so etwas gerne wieder. Wir waren auch bei Sing meinen Song. Aber über den Sommer sind wir gut ausgelastet und momentan ist „Silbermond-Zeit".