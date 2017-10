Livemusik mit "Joe Zandyman und der Sowosamma-Band"

Landhotel Grünberg am See

Landhotel Grünberg am See , Traunsteinstraße 109 , 4810 Gmunden AT

Hits der 60er, 70er, 80er zum Genießen, Träumen Tanzen oder einfach nur Zuhören. Wer kennt nicht Joe Cocker, Simon & Garfunkel, Elvis, The Hollies, Chris Rea, Eric Clapton und Co. An diesem Abend können Sie die bekanntesten Titel all dieser Interpreten und noch mehr hören. Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit Ihrer Jugend.