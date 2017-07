Monika Unterberger präsentiert Ausstellung "Landschrift" im Obertrauner Gemeindeamt

19.07.2017, 09:27 Uhr

OBERTRAUN. „Landschrift“ heißt eine Ausstellung von Gemälden der Obertraunerin Monika Unterberger, die am Montag, 24. Juli 2017, um 20 Uhr im Gemeindesaal der Gemeinde Obertraun eröffnet wird.

Dabei handelt es sich um eine Wortkreation aus "Landschaft" und "Handschrift", die das Werk von Monika Unterberger wie ein roter Faden durchziehen. Unterberger zog vor 20 Jahren in die Dachsteingemeinde und lebt in einem alten Holzhaus am Waldrand, mit einem wunderschönen Blick auf den Hallstättersee. Viele ihrer Arbeiten sind durch die umliegenden Siedlungs- und Landschaftsräumen beeinflusst. Die Ausstellung wird bis Anfang September zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes gegen freiwillige Spenden zu besichtigen sein.