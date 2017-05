Musikalische Zeitreise mit Wolfgang Ambros

11.05.2017, 14:53 Uhr

Er ist 65, gezeichnet von einer schweren Rückenoperation, in manchem etwas nachdenklicher, aber trotzdem noch ein Zugpferd: Im ausverkauften Alfa in Steyrermühl präsentierte Wolfgang Ambros eine musikalische Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte. Zusammen mit Keyboarder Günter Dzikowski und Bassist Roland Vogl ließ er viele Hits (seine Titel haben ja schon Eingang ins allgemeine österreichische Kulturgut gefunden), aber auch weniger bekannte Lieder wiederauferstehen.Da sinnierte der Meister über Liebe, Freundschaft und Gut und Böse, nahm Anleihen an Tom Waits, Danzer und Prokopetz und sang und spielte sich fast drei Stunden (!) quer durch sein umfassendes Liedrepertoire. Keine große Show, sondern Reduktion auf das Wesentliche. Keine einstudierten Gags, sondern zwischendurch Erzählungen frei von der Leber weg. Das Publikum reagierte begeistert - schließlich erlebt man „seinen“ Star nicht alle Tage so nahe.