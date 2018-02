AT

Gasthaus Denk , Bahnhofstraße , 4655 Vorchdorf AT

Am 7.2.2018 findet in Vorchdorf der nächste, vom Land Oberösterreich vorgeschriebene, Sachkundenachweis für angehende Hundehalter statt.



In diesem Vortrag werden von einem Kynologen und einem Tierarzt die wichtigsten Grundlagen zur Hundehaltung erläutert.



Ort: Gasthaus Denk, Bahnhofstraße 3, Vorchdorf

Dauer: ca. 3 Stunden

Beginn: 19 Uhr

Anmeldung über die Homepage: www.hundeschule-thalheim.at