"Salty Dogs & Biscuit" am 20. Mai im Lehartheater Bad Ischl

05.05.2017, 14:30 Uhr

BAD ISCHL. Vom Delta Blues, Memphis- und Chicago Blues, Swing und andere contemporary Blues-Stilen erzählen die Songs der "Salty Dogs & Biscuit", mit denen die Band am 20. Mai um 20 Uhr im Lehartheater Bad Ischl gastieren wird.

Viele Musikrichtungen haben ihre Wurzeln im Blues, bei Salty Dogs & Biscuit ist es umgekehrt. Tom Gruber, aufgewachsen in Bad Ischl, hat Musiker um sich geschart, die aus vielen Richtungen wie Rock, Jazz, Funk und sogar Metal kommend zur Quelle fanden und einen kräftigen Schuss ihrer Grooves dazu mischen. So entsteht ein unverwechselbare musikalische Reise in die Welt des Blues. Mit an Bord – extra für diesen Abend – Thomas Wallnig am Piano.Karten sind im Lehartheater Bad Ischl, Tel. 06132/21495 oder leharkino@aon.at, beim Tourismusverband in der Trinkhalle Bad Ischl, Tel. 06132/27757, und bei der Salzkammergut Touristik, Tel. 06132/24000-51, erhältlich.