Schloss Traunsee - Württemberg

Im Stil der französischen Renaissance erbaute Herzog Phillip von Württemberg 1873-1875 dieses Schloss, das ursprünglich nach seiner Gemahlin "Villa Maria Theresia" benannt war. Erzherzogin Maria Theresia war eine Enkelin Erzherzog Karls, des Siegers von Aspern (1809).1927 erfolgte die Übergabe des Schlosses nach zweckentfremdeter Verwendung während des Krieges (Flüchtlingslager, Lazarett) an die Söhne Philipps.1946 wurde der Besitz an das Bundesministerium für Unterricht zur Einrichtung einer Internatsschule verpachtet.Nach Abfindung der herzoglichen Familie ging 1969 das Schloss und der Park in den Besitz der Republik Österreich über und es erfolgte der Ausbau der Schule BRG Schloss Traunsee.Das Schloss Traunsee wurde vor Kurzem aufwendig renoviert und etabliert sich neben seinem Hauptverwendungszweck als höhere Internatsschule des Bundes zunehmend als romantisches Hochzeitsschloss.Nach Anmeldung sind auch Besichtigungen von innen möglich.