"Son of the Velvet Rat" im Kino Ebensee

10.05.2017, 10:13 Uhr

EBENSEE. Am 19. Mai tritt "Son of the Velvet Rat" ab 20.30 Uhr im Kino Ebensee auf. Musik.

Klang und Atmosphäre, auf das Wesentliche reduziert. Mit Worten gespickt, mit Texten verzahnt, mit einer Stimme versehen. "Son of the Velvet Rat" ist das Projekt des österreichischen Songwriters Georg Altziebler. Seine Alben erhielten auch in Österreich außergewöhnliche Kritiken, SotVR's internationalen Ruf belegen Zusammenarbeiten mit Ken Coomer (Ex-Wilco), Kristof Hahn (Swans), Richard Pappik (Element of Crime) oder Alt-Country-Queen Lucinda Williams.