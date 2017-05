„Stonetree“ – Konzertdebüt der Rückkehrer aus dem „Zoo“

12.05.2017, 12:03 Uhr

Christof wusste, dass er weitermachen wollte, doch es brauchte ein paar Jahre, bis sich herauskristallisiert hatte, wie. Nach diversen Versuchen mit anderen Musikern kam Simon Loderbauer, der erste "Zoo"-Schlagzeuger zurück. Mit Klaus Steindl am Bass war schließlich "Stonetree" geboren, ein Trio, das Grunge und Alternative-Gitarrenrock kraftvoller, erdiger und technisch brillanter denn je durch die Lautsprecher schickt.Im Dezember 2016 hatten "Stonetree" zehn eigene Songs für ihren ersten Tonträger beisammen. Dieses selbst produzierte Album "The Tempest" gibt's bereits im Handel, u. a. im Szeneladen "Good Things" in Gmunden. Live sind die Rückkehrer demnächst im Laakirchner Rockhouse zu erleben. Prädikat: absolut hörenswert!