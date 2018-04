Top gestylt am Strand

25.04.2018, 20:00 Uhr

Die Badesaison steht vor der Tür: Crop Tops, High-Waste Badehosen und Hawaii-Look heuer im Trend.

GMUNDEN (km). Was heuer bei Bademode im Trend liegt, weiß niemand besser als Gitti Hammerschmid aus Gmunden. Die Mit-Inhaberin vom Skateshop Hammerschmid in Gmunden weiß, wie man sich am Strand in Szene setzt: "Crop Tops, die im Nacken geschnürt werden, sind heuer noch immer in Mode. Trend sind weiter die High-waste-Badehosen, die weit herauf geschnitten sind. Hier aber mein Tipp: diese Badehosen eignen sich nur für Frauen mit junger Figur, sonst wirken sie nicht vorteilhaft!" Bei Bademode von O´Neill werden gerne Neonfarben gekauft. Andere Designer setzen auf satte Farben – ein schönes rot oder petrol. "Schwarz geht so und so immer, das ist ein Klassiker", so Hammerschmid. Im Skateshop können die Bikinis "Mix & Match" gekauft werden. "Das ist bei unseren Kunden sehr beliebt, da hier Farben und Größen zusammengemischt werden können." Festival-Mode wird nicht nur von den Stars getragen – wie beim berühmten Coachella-Festival. "Die Bikini-Oberteile können auch zum Fortgehen getragen werden – einfach ein Shirt darüber, dazu eine sexy Short – und es kann losgehen!" Bei den Herren werden die Badehosen wieder etwas kürzer getragen. "18 bis 19 inch sind jetz im Trend. Bei den Farben liegt heuer ein verwaschener Look im Trend. Die Prints sehen aus, als wären sie von der Sonne gebleicht." Weiters werden Hawaii-Prints oder gestreifte Board-Shorts gerne gekauft. "Für das perfekte Beach-Outfit haben wir viele Hawaii-Hemden im Shop zur Auswahl!"