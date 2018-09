04.09.2018, 21:12 Uhr

Die Denkmalanlage, bestehend aus der Villa Lanna, dem Gartenpavillon, der Meierei, dem Pförtnerhaus und dem Garten, ist ein markanter architektonischer Akzent in der Landschaft des Salzkammerguts.Der Bauherr, der Industrielle Adalbert Freiherr von Lanna legte Planung, Entwurf und Ausstattung der gesamten Anlage in die Hände des Architekten Gustav Gugitz, der an der Entstehung der bedeutenden Wiener Ringstraßenarchitektur, insbesondere dem Bau der Wiener Staatsoper, beteiligt war.Bei Renovierungsarbeiten 2015 entdeckte Familie Trauttenberg, Besitzer der Villa Lanna, im Billardzimmer bisher unbekannte Wandmalereien, die vermutlich vom italienischen Dekorationsmaler Pietro Isella stammen. Die Arbeiten werden dem italienischen Dekorationsmaler Pietro Isella zugeschrieben. Dieser schuf u.a. 1867 die Foyerornamentik der Wiener Hofoper, 1870 schuf er gemeinsam mit Ignaz Schönbrunner die dekorativen Malereien im Vestibül, Arkadenhof, Stiegenhaus und den Oberlichtsälen des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie. Zahlreiche dekorative Malereien entwarf er auch für Villen in der Umgebung Wiens, in Gmunden und Bad Ischl.Fast das gesamte Interieur ist im Originalzustand erhalten.