Wolfgang Ambros und Willy Astor im Salzkammergut

26.04.2017, 10:35 Uhr

3 x 2 Karten für die Auftritte im Bezirk Gmunden gewinnen

SALZKAMMERGUT. Florian Werner und Robert Zauner von floro bringen zwei Kultur-"Leckerbissen" in das Salzkammergut. Am 10. Mai kommt Wolfgang Ambros in das ALFA Steyrermühl. Der Austro-Barde feiert heuer seinen 65. Geburtstag und wird bei seiner "unplugged"-Reise von Günter Dzikowski begleitet. Willy Astor kommt am 30. April in die Kitzmantelfabrik Vorchdorf. Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum stellt er "Reim Time" vor. Karten für beide Veranstaltungen: Link und Tickethotline 0650/9192200.Die BezirksRundschau verlost jeweils 3 x 2 Karten für Wolfgang Ambros und Willy Astor.