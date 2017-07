Zwei Solo-Abende mit Roman Seeliger im Museeum der Stadt Bad Ischl

20.07.2017, 09:54 Uhr

BAD ISCHL. Im Museum der Stadt Bad Ischl wird Roman Seeliger in diesem Sommer gleich zwei Solo-Abende mit unterschiedlichen Programmen bestreiten. Und zwar wird der vielseitige Künstler einmal als Pianist und einmal als Klavierkabarettist auftreten.

1. August: "Illusionen mit 99"

Am Samstag, 29. Juli 2017, lädt er ab 19.30 Uhr zu Klavierspielereien „Mit Ohrwürmern auf Zeitreise": Der Wiener Pianist verbindet mit seiner Conférence die musikalischen Stationen einer launigen Zeitreise. Seine "Klavierspielereien" umfassen Meisterwerke von Rachmaninoff, Liszt und Beethoven, Operettenschlager (Lehár, Stolz und Strauß), Sinatra-Standards und Filmmusik („Fluch der Karibik“). Außerdem gibt Seeliger Kostproben eigener Kompositionen.Am Dienstag, 1. August 2017, veranstaltet Seeliger das Klavierkabarett „Illusionen mit 99 oder der Versuch der alten Damen". Er schlüpft in seinem schwarzhumorigen Klavierkabarett in vier Rollen. Die Uraufführung des neuen „theatre for one“ wurde im Frühjahr 2017 in Wien gefeiert.