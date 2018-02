Gewinnspiel: Thomas Pilz verlost Schuheinlagen von Jurtin

08.02.2018, 00:00 Uhr

Problem: Fersen-Fehlstellung

Einzigartige Maßanfertigung

Der Wirbelsäule helfen

Prophylaxe

Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule sind für immer mehr Menschen ein ganz großes Thema, weil sie die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Sehr oft liegt die Ursache bei den Füßen. Knick-, Senk-, Spreiz- oder Plattfüße, Fersensporn, Überbein (Hallux valgus) etc. wirken sich negativ auf die Körperhaltung und auf die Wirbelsäule aus.Das Grundproblem ist sehr oft eine Fehlstellung der Ferse, die bei vielen Menschen nach innen kippt. Interessanterweise ist meistens die linke Seite stärker davon betroffen als die rechte: Der linke Fuß scheint tiefer zu sein als der rechte. Dabei handelt es sich nicht um eine tatsächliche Beinverkürzung. In 90 Prozent solcher Fälle ist, aufgrund der Fersenfehlstellung, die Druckbelastung, mit der die Füße den Boden berühren, falsch. Daraus ergibt sich über die Jahre eine physiologische Schiefstellung des Beckens und eine Veränderung der Wirbelsäule. Die Folge sind Rückenschmerzen, ohne dass eine Krankheit zugrunde liegen muss. Ein Problem, das mit Jurtin medical Systemeinlagen sehr gut behoben werden kann.Jurtin medical Systemeinlagen korrigieren die Fehlstellung der Ferse ganz individuell. Der geschulte Jurtin-Techniker nimmt den Fuß in die Hand, bringt die Ferse in ihre ursprüngliche Position und passt die Jurtin-Einlage direkt am unbelasteten, korrigierten Fuß an. Die Ferse wird so gerade gestellt und kann weder nach außen noch nach innen kippen.Durch diese Geradestellung der Ferse kann sich die Wirbelsäule wieder aufrichten. Der physiologische Beckenschiefstand wird statisch ausgeglichen. Das verschafft dem ganzen Körper, von den Füßen bis zum Unterkiefer, eine aufrechte, stabile Haltung. Kreuzschmerzen verschwinden.Jurtin medical Systemeinlagen kann man auch prophylaktisch anwenden, um Schmerzen bei intensiver sportlicher Betätigung vorzubeugen. Auch von Kindern werden sie sehr gerne getragen. Außerdem kann man mit diesen individuell angefertigten Einlagen sofort nach Hause gehen.