„Gschmoh is, woanst g`sund bist“: Veranstaltungsauftakt am 22. Mai

09.05.2017, 12:54 Uhr

BAD ISCHL. „Gschmoh is, woanst g`sund bist“ unter diesem Motto haben sich die sieben Gesunden Gemeinden im Inneren Salzkammergut - Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gosau, Hallstatt, Obertraun und St. Wolfgang - zum Jahresschwerpunkt 2016/17, „Gesund im Leben stehen“ Vorbeugung vor Krebserkrankungen des Gesunden Oberösterreich vernetzt.

Vier Säulen der Gesundheitsförderung

Am 22. Mai um findet um 19.30 Uhr die Auftaktveranstaltung in der Trinkhalle mit einer Podiumsdiskussion statt. Mit dabei sind Carola Fuschlberger-Traxler, FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Michael Schiffer, FA für Innere Medizin und Onkologie, Martin Fuchsbauer, FA für Dermatologie & Phlebologie, Robert Kmehl, FA für Urologie. Dabei werden auch Publikumsfragen zum Thema „Gesundheitsvorsorge = Krebsvorsorge“ behandelt. Das Ziel der Podiumsdiskussion ist es, über Fakten und Wissenswertes zum Thema Vorbeugung vor Krebserkrankungen zu informieren, zu sensibilisieren und die Möglichkeit der eigenen Einflussnahme zu erkennen.Die Gesundheitsveranstaltung wird von Andreas Niederauer moderiert.Mit dem Projekt, „Gschmoh is, woanst g`sund bist“ von Mai bis Ende Oktober, werden alle vier Säulen der Gesundheitsförderung, wie Ernährung, Bewegung, medizinische Themen und psychosoziale Gesundheit abgedeckt.Eine Vielfalt an Veranstaltungen und ein Gewinnspiel soll zur Teilnahme an den Veranstaltungen in den einzelnen Gemeinden einladen."Die Gesunden Gemeinden im inneren Salzkammergut möchten mit diesem Projekt auf das Thema Krebs aufmerksam machen und es soll eine gedankliche Auseinandersetzung die Folge sein deren Ziel es ist, das Bewusstsein für das Thema Krebs in der Bevölkerung zu erhöhen und damit eine gewisse Nachhaltigkeit zu bewirken", so Marianne Kloibhofer (Arbeitskreisleitung in Bad Ischl).