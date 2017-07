6.200 Euro: Salzkammergut Trophy unterstützte wieder "Schmetterlingskinder"

27.07.2017, 09:30 Uhr

BAD GOISERN. Im Rahmen des größten Mountainbike-Event Österreichs fand zugunsten der „Schmetterlingskinder“ und des Vereins DEBRA Austria wieder eine großartige Spendenaktion statt. Viele Rennteilnehmer beteiligten sich an der großartigen Charity-Aktion. Jede Starterin und jeder Starter konnte ua. bereits bei der Anmeldung einen Betrag an DEBRA Austria spenden.

Seit zehn Jahren soziales Engagement

Auch Ex-ÖSV-Adler und Trophy-Stammgast Andi Goldberger, Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann, der 2-fache Österreich-Radrundfahrtsieger Gerrit Glomser sowie der erste Trophy-SiegerGerhard Katzmayr war heuer im Team für die Schmetterlingskinder dabei.Mastermind Andreas Engelhardt und sein Team „Biking 4 Butterfly Children“ sammelten auf den acht Trophy-Strecken so viele Kilometer wie nur möglich und fuhren die 47 Finisher in der „Slow Motion“ Wertung den zweiten Platz ein.Im Laufe der letzten zehn Jahre ist ein beeindruckender Betrag von über 40.000 Euro zusammen gekommen. Heuer konnten die Trophy-Organisatoren zusammen mit den Sponsoren 6.200 Euro an DEBRA Austria überreichen. DEBRA ist jene Patientenorganisation bzw. Verein der Menschen hilft, mit der – derzeit noch – nicht heilbaren Krankheit „Epidermolysis bullosa“ (EB) umzugehen. Die von der Krankheit betroffenen Kinder werden als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Die gesamten Spendengelder werden direkt an das EB-Haus, eine Spezialklinik für die „Schmetterlingskinder“, in Salzburg gehen.Foto Joachim Gamsjäger/honorarfrei zur Veröffentlichung: