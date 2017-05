Bad Ischler Tennis-Senioren trafen sich zum Preis-Bauernschnapsen

08.05.2017, 09:32 Uhr

BAD ISCHL. Bereits zum nunmehr fünften Mal fand Ende April in Traudis Tennisstüberl das bereits Preis-Bauernschnapsen der Bad Ischler Tennis-Senioren statt.

Hochkarätig war – wie immer – das Teilnehmerfeld mit ehemaligen und noch immer Aktiven aus Fußball, Golf und Tennis. Man trug auch der Forderung Rechnung, den Damenanteil bei diesem Preis-Schnapsen zu erhöhen und den Veranstalter gelang es, Steffi Moser kurzfistig zu verpflichten. Selbige machte mit ihrem Spielpartner Heinz Ramsauer einigen favorisierten Kontrahenten in der Vorrunde den Garaus und scheiterte erst im Finale am Siegerduo Michael Gottschall & Ferdinand Burgstaller. Letzterer verlor bei dieser Veranstaltung den Nymbus des ältesten Protagonisten an Ignaz Bründl „Jahrgang 28“, dessen Lebensmotto „wer lang Bauernschnapst wird alt“ sich zu bestätigen scheint. Bereits zum zweiten Mal wurde dieses Turnier von Zwillingen (den Plamberger –Brüder) bespielt und auch die Ischler Country-Legende „Lewis Nyderman“ gab sich bereits zum zweiten Mal die Ehre. Seitens der Turnierleitung Obrist/Sagmeister gab es keinerlei strittige Situationen, was auch der Disziplin der Akteure geschuldet ist: "Diese Veranstaltung findet sicher im Herbst dieses Jahres ihre berechtigte Fortsetzung", sind sie sich sicher.