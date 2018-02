Früh übt sich was ein echter Fasching werden will!

11.02.2018, 02:23 Uhr

Ein Riesen Kompliment an alle Akteure von Kindergarde über Musikkapellen, Hundeschule, Legozug, Astronauten, Langwieser Auslese in Form von Riesenweintrauben, Turnstunde im Altenheim, The Kelly Family, Frau Holle und und und. Alle waren sie großartig und ernteten tosenden Applaus. Die Faschingshochburg Ebensee hat wieder einmal seinen Namen ganze Ehre gemacht!Alle Bilder in Kürze unter www.fotoprresss-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Kinderfasching Ebensee 2018