Internationales Frauenfrühstück: Albanische Kulinarik in netter Atmosphäre

09.05.2017, 09:00 Uhr

BAD ISCHL. Zum zehnten internationalen Frauenfrühstück lud Stadträtin Ines Schiller und die Volkshilfe „Wohnen im Dialog“ ins Pfarrheim Bad Ischl ein. Gastgeberin war diesmal Ibadeth Ahmethi unterstützt von Lucija Novakovic. Kulinarisch konnte auch diesmal wieder einiges geboten werden.

In Bad Ischl leben viele unterschiedliche Nationen, das internationale Frauenfrühstück soll Gelegenheit zum Austausch und kennenlernen von Mädchen und Frauen geben.Viele Frauen folgten dieser Einladung und nahmen sich Zeit für ein gemeinsames Frühstück, interessante Gespräche und kulturellen Austausch. "Integration von Menschen besteht zu einem Großteil aus Auseinandersetzung mit der jeweiligen Herkunft und Kultur, Kommunikation und Finden von Gemeinsamkeiten. All diese Dinge hat dieses Frühstück geboten, darum freut es mich besonders, dass so viele der Einladung gefolgt sind", so Schiller. "Ein herzliches Dankeschön an die Pfarre Bad Ischl, die uns immer wieder den Raum für die Veranstaltung zur Verfügung stellt."