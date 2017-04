Junge Wirtschaft besichtigte Trendstore 5 Boro

25.04.2017, 12:01 Uhr

Erst kürzlich hatte die Junge Wirtschaft die Möglichkeit nach dem spektakulären Umbau, das neue beeindruckende Gebäude des Trendstores 5 Boro in Gmunden zu besichtigen.

Seit 2004 ist Michael Nadlers Trendstore 5 Boro ein wichtiger Standort für Boardsport- und Streetwear Fans in ganz Oberösterreich. Neben der wichtigen Hardware finden die Board-Begeisterten auf den 300m² Verkaufsfläche auch die passende Mode von Vans, Dickies, Oakley und vielen mehr. Der Spatenstich zum umfangreiche Umbau des Gebäudes erfolgte im Juni 2016 und es wurde einerseits viel Wert auf eine Auftragsvergabe an Firmen in der Region gelegt und andererseits sehr viel in Eigenregie gearbeitet. Der Umbau samt Entkernung des alten Hauses dauerte rund sechs Monate an. Der Innenraum wurde in Weiß und in einem warmen Holz gehalten, um nicht von den exklusiven Produkten abzulenken und die Räume einladend und freundlich zu gestalten. Aber schon von außen zieht das Gebäude mit einer innovativen und einzigartigen roten Netzbespannung alle Blicke auf sich. Das Highlight jedoch liegt im Inneren des Geschäftes. Hier wurde eigens ein Indoor Pool gestaltet, in dem die Skateboard-Fans ihr neues Material gleich ausgiebig und vor allem wetterunabhängig testen können.

Bei der Betriebsbesichtigung durch die Junge Wirtschaft hatte man die Möglichkeit, viele Fragen an Michael Nadler zu stellen, dass Bezirksvorsitzender der JW, Markus Stockmaier, gerne ausgiebig nutzte. Auch wurden die zahlreichen Besucher persönlich von Michael Nadler durch das Gebäude geführt. Dieser erläuterte jedes kleinste Detail des Umbaus und der Neuerungen. Die Gäste folgten aufmerksam den interessanten Ausführungen und Erklärungen. Highlight der Besichtigung war eine Vorführung von Profi-Skatboarder Michael Nadler persönlich in seinem Indoor Pool. Abschließend gab es, bei einem gemütlichen Ausklang, noch viel zu Besprechen.