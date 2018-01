KRIPPERLSCHAUN im Almtal - die Viechtwanger Hauskrippe!

28.01.2018, 23:24 Uhr

Dort ist auf ca sieben Quadratmeter „d`Viechtwanger Hauskrippe“ liebevoll aufgebaut. Über 230 Figuren und unzählige Häuser der Umgebung wie die der Eltern, die Viechtwanger Pfarrkirche, die Birihuber-Kapelle, das Scharnsteiner Schlossmuseum, die Burgruine Scharnstein und viele mehr sind in der Landschaftskrippe zu sehen. Der Viechtwanger Künstler Friedrich FRAUNHUBER hat auf einer Leinwand, ein Geschenk der Mutter, eine „Halt“ (Hintergrund der Krippe) gemalt, deren Landschaft sich vom Haus der Familie HAGENEDER in Blickrichtung Almsee auftut!Maria HAGENEDER als Krippenmutter erzählt dann den vielen Besuchern die spannende Geschichte der Herbergssuche, der Geburt Christi und auch die Flucht der heiligen Familie. Sämtliche Abschnitte dieser Geschichten sind in der Krippe mit den dazu passenden Manderln zu bewundern und zur Freude Aller gibt es auch einige bewegliche Figuren zu sehen. Ein Teil der geschnitzten Kripperlmanderl wurde zugekauft und seit ca 8 Jahren schnitzen und bemalen Maria und Martin ihre Figuren selbst. Auch die vielen Häuser sind von ihnen angefertigt und bemalt worden.„Die Krippe ist im Laufe der Zeit immer größer und zu unserem gemeinsamen Hobby geworden, dass uns nicht mehr loslässt. Im Herbst wird fleißig Moos und Wurzeln gesammelt und Ende November beginnt der Aufbau der Landschaftskrippe. Mitte Dezember haben wir es dann geschafft und ab 26.12. bis 2.2. Maria Lichtmess jeden Jahres können dann die Kripperlschauer jeweils Sonntag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr zu uns kommen. Für Gruppen kann man auch einen Termin speziell vereinbaren. A bisserl stolz sind wir schon auf unser Kripperl!", so die Schlussworte des bescheidenen Krippenvaters Martin HAGENEDER, der mit seiner Frau Maria wahrlich stolz auf dieses Meisterwerk sein kann.Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS