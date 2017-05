Leo.Lions.Aktionstag 2017 - toller Erfolg!

10.05.2017, 10:53 Uhr

Sehr erfolgreich war der Leo.Lion.Aktionstag beim MERKUR-Markt auch dieses Jahr wieder.

Die Hilfsorganisationen LEO und LIONS Clubs veranstalteten in Kooperation mit dem MERKUR-Markt die jährlich in Österreich stattfindende Sachspenden-Sammelaktion für Menschen in Not - ganz nach dem Motto „Ein Produkt mehr im Einkaufswagen hilft!“Durch die Spendenfreundlichkeit der Kunden konnte der LC Dachstein Welterbe in diesem Jahr Lebensmittel, Hygiene-Artikel uvm. im Wert von über € 1.500,-- in Empfang nehmen. Das ergab eine Menge von 23 Bananenschachteln! Heuer wurde der LC Dachstein Welterbe durch drei junge Herren des Leo Club Laakirchen tatkräftig unterstützt.

Die gespendeten und gesammelten Produkte wurden in der Region verteilt, so konnte der LC Dachstein Welterbe 19 Familien in der Welterberegion versorgen. Zusätzlich wurden natürlich wieder die Kinder des evangelischen Schülerheimes in Bad Goisern mit Süßigkeiten und anderen Produkten bedacht.Großer Dank gilt der Firma MERKUR, die diese Aktionen seit vielen Jahren gemeinsam mit den österreichischen Leos und Lions 1 mal jährlich durchführt. Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marktes.