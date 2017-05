Mutter,- und Vatertagsfeier am Hochberghaus in Grünau

07.05.2017, 20:51 Uhr

Am Freitag 5.5.2017 wurden die Mitglieder des Pensionistenverbandes Gschwandt zur Mutter,- und Vatertagsfeier in`s Hochberghaus in Grünau eingeladen.Mit 2 Bussen der Firma FRÖCH machten sich an die 90 Teilnehmer auf den Weg in Richtung Kasberg. Im Hochberghaus angekommen gab es eine freundliche Begrüßung durch das Hochberghausteam und durch Reiseleiterin Regina VIERTBAUER, die wie immer ALLES perfekt organisiert hatte. Mit Hauspfandl, Schnitzel und Salat mit Puttenstreifen gab es eine köstliche Verpflegung.Trotz Nieselregen machten sich einige „Junggebliebene“ am Nachmittag zu einer Wanderung auf den Kasberg auf, der Rest zog es bevor, im gemütlichen Gasthaus bei Musik von Hans ASAMER auf seiner Steirischen zu plaudern und Neuigkeiten auszutauschen.Der Tag veging so wie im Fluge und gut gelaunt ging es mit den Bussen wieder zurück nach Gschwandt.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Mutter-Vatertagsfeier PV