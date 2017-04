20.04.2017, 12:30 Uhr

Bereits seit Jahrzehnten Tradition ist der Osterkirtag am Ostermontag in Vorchdorf. Trotz kaltem Wind, Sonne, Wolken, Regen - APRIL tut was er will - ließen sich hunderte Besucher nicht abhalten und strömten aus allen Richtung zum Kirtag nach Vorchdorf. Die Stimmung war trotz Aprilwetter gut, es wurde gekauft, gefeilscht und auch der Rummelplatz mit den Schaustellern war gut besucht. Dem Eindruck nach hatten sich auch viele „Standler“ vom Wetter abhalten lassen und dies machte sich auch im Gesamtbild bemerkbar.Seis wie`s sei, der Kirtag ist vorbei und das Warten auf den nächsten Osterkirtag in Vorchdorf am Ostermontag hat begonnen!