Schwungvoll in den Frühling: Oster-Operettenkonzert Bad Ischl

24.04.2017, 17:30 Uhr

BAD ISCHL. Obwohl das Wetter noch nicht auf Frühling eingestellt war: Im ausverkauften Kongress- & Theaterhaus kamen die Besucher dennoch voll auf ihre Kosten und erlebten eine bunten Mix aus der Operettenwelt.

Nicht nur die heuer am Spielplan stehenden Stücke " Die lustige Witwe" von Ischls Haus und Hofkomponist, Franz Lehár, auch einen Auszug aus "Saison in Salzburg" wurden von den Solisten Theresia Grabner, Monika Rebholz und Thomas Zisterer dargeboten. Die beiden Sopranistinnen und der Bariton wurden vom Ischler Kurorchester unter der Führung von Kurkapellmeister Walter Erla begleitet.Michael Lakner, "Nochintendant", führte wieder humorvoll durch den Nachmittag und streute seinem Nachfolger Thomas Enzinger Rosen. Dieser trat seinen Dienst bereits an und wird ab Mai alleiniger künstlerischer Leiter und Geschäftsführer sein."Es freut mich sehr, dass wir neben den ausländischen Gästen auch so viele Einheimische an diesem Familiennachmittag begrüßen zu dürfen," freut sich Tourismusdirektor Robert Herzog und versprach eine kulturelle Erweiterung schon im nächsten Jahr mit Aufführungen im Lehár Theater. Dort wird 2018 mit der Boulevardkomödie "Das Konzert", ein Lustspiel von Hermann Bahr, die gesamte Osterwoche bespielt ( wir haben berichtet ).