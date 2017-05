Vertreter der Stadt Bad Ischl ehrten Landeshauptmann a.D Josef Pühringer

02.05.2017, 09:00 Uhr

BAD ISCHL. Bürgermeister Hannes Heide und die Stadtgemeinde Bad Ischl luden zu einem Festakt um Ehrenbürger und langjährigen Landeshauptmann Josef Pühringer zu ehren und ihm nochmals Dank zu erweisen. Während Pühirnge über zwei Jahrzehnte dauernden Amtszeit wurden viele für Bad Ischl richtungsweisende Projekte umgesetzt.

Pühringer findet neue Lebensqualität

Die Landesausstellung und die Landesgartenschau, der Umbau der Therme inklusive der Investitionen in die Tiefgarage, die vielen Unterstützungen in Infrastrukturprojekte und nicht zuletzt die Hilfe bei der Realisierung vieler Kulturprojekte, waren hierbei die augenscheinlichsten Erneuerungen. Aber auch der Weitblick mit Förderung touristischer Projekte darf nicht vergessen werden. So war Pühringer, gemeinsam mit dem Hotelier Johann Panhuber, maßgeblich einer der größten Starthelfer der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH. Das ist die Dachmarkenorganisation der zehn Tourismusregionen, die heute bundesländerübergreifend grosse Erfolge feiert und sehr zur touristischen Entwicklung des seinerzeit in einem Umbruch stehenden Salzkammergutes beigetragen hat.Als langjähriger Kurgast von Bad Ischl konnte sich der Landeshauptmann a.D. wie er selbst betonte, immer wieder seine Batterien aufladen, wenngleich heuer seine Kur nicht durch Arbeitseinsätze unterbrochen wurde. "Erstmals kann ich während meines Aufenthaltes die vielen Kulturprogramme wirklich genießen", schwärmte Pühringer bei der Nachfeier in der Trinkhalle und sprach von einer neuen Lebensqualität. Edwin Gruber, in seiner Funktion als Obmann des Tourismusverbandes, und Tourismusdirektor Robert Herzog überreichten Dr. Josef Pühringer eine Ehrenurkunde von Bad Ischl und dankten noch einmal für die vielen gemeinsamen erfolgreichen Jahre. "Mögen sie bitte, lieber Herr Pühringer, noch lange ihre wohlverdiente Freizeit und Ihre Kuraufenthalte hier bei uns verbringen. Die Bürger von Bad Ischl haben sie ins Herz geschlossen!"