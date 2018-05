18-Jähriger wollte Jugendlichen ausrauben

05.05.2018, 16:49 Uhr

Der junge Mann forderte Geld, in dem er mit einer Kunststoffstange drohte. Die Polizei fasste ihn kurz darauf schlafend vor dem Gemeindeamt in Gschwandt.

GSCHWANDT. Wie die Polizei schildert, bedrohte der 18-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am 5. Mai 2018 gegen 1 Uhr in Gschwandt mit einer Kunststoffstange einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Dieser sollte ihm alles was er hat geben. Der 15-Jährige händigte dem Angreifer daraufhin 10 Euro Bargeld aus.Ein Zeuge, der sich zufällig bei einer Veranstaltung in der Nähe befand, konnte dies beobachten. Der Zeuge folgte dem Täter, schrie ihn an und forderte ihn auf, dem 15-Jährigen das Bargeld sofort zurückzugeben. Der 18-Jährige warf daraufhin den Geldschein zu Boden und ging weiter.

Der 15-Jährige erstattete kurz darauf telefonisch bei der Polizei Gmunden Anzeige. Die Polizei konnte den Beschuldigten schlafend vor dem Gemeindeamt in Gschwandt aufgreifen und vorläufig festnehmen.Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels gebracht.