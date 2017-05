21-Jähriger kracht in Fahrzeugkolonne: Zwei Lenker verletzt

06.05.2017, 12:17 Uhr

Trotz Vollbremsung kracht der Lenker aus dem Bezirk Gmunden am 5. Mai 2017 in Laakirchen in eine Fahrzeugkolonne: Drei Wagen werden aufeinander geschoben.

LAAKIRCHEN. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann mit seinem Pkw um 12 Uhr auf der B144 in Richtung Steyrermühl. Auf Höhe der Apotheke erkannte der Lenker zu spät, dass vor ihm etliche Fahrzeuge wegen dem Rotlicht der Ampel vor der Kreuzung mit der Gmundnerstraße angehalten hatten.Er fuhr trotz Vollbremsung mit großer Wucht auf den Pkw eines Mannes aus Laakirchen auf. Durch den Anprall wurde dieses Auto auf den Pkw davor geschoben, der von einem jungen Mann aus Roitham gelenkt wurde. Dessen Pkw wieder wurde gegen das Heck eines vor ihm haltenden Autos eines Desselbrunners geschleudert.Zwei Lenker, der Mann aus Laakirchen und der Roithamer, wurden bei dem Unfall unbestimmtes Grades verletzt und ins LKH Gmunden gebracht.An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.