30 Jahre Pinguin-Cup

24.04.2017, 16:08 Uhr

Auch der Schulbezirk Gmunden nimmt seit 21 Jahren regelmäßig an dieser Veranstaltung teil.Heuer kamen 6 Schulen mit 14 Staffel (= 130 Schüler) in die Badeoase Lenzing, um den begehrten Bezirksmeistertitel zu holen.Es siegte bei den 2.Klassen: die VS Pamet vor Gmunden-Stadt und Lindach;bei den 3.Klassen: VS St.Wolfgang vor Kirchham und Lindachbei den 4. Klassen: VS St.Wolfgang vor Traundorf und Kirchham

Die Bezirkssieger werden am 19.Juli zum Landesfinale nach Linz eingeladen.Immer größerer Beliebtheit erlangt der Staffelschwimmbewerb des OÖ .JRKbei den NMS und AHS des Schulbezirkes Gmunden in der Badeoase Lenzing.Insgesamt kamen 7 Schulen mit 192 Schülern (32 Staffeln á 6 Schüler), um die begehrten Pokale zu holen.Die Sieger in den einzelnen Schulstufen waren NMS Gosau, NMS Bad Goisern, SNMS Ebensee und SMS Laakirchen.Die weiteren Teilnehmer waren das BG/BRG Traunsee, die NMS Scharnstein und die NMS Vorchdorf.Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zu ihren Leistungen.