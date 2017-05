04.05.2017, 21:39 Uhr

So wird das Kommando am Samstag 13.5.2017 ab 7:00 Uhr früh beim 38. Flohmarkt des Pensionistenverbandes Gschwandt in der Müllerbachstraße 22 in Baumgarten/Gschwandt bei der Eröffnung lauten. Die Veranstaltung ist gut beschilderter, eine Menge von tollen Artikel warten auf den Abnehmer, zur Stärkung gibt es in gewohnter Weise Kaffee, Kuchen, Würstel und Getränke zu moderaten Preisen.Kommen Sie/Du vorbei, es ist für Jedermann/frau etwas dabei. Der Erlös des Flohmarktes kommt der Betreuung unserer Mitglieder zu Gute.Das Flohmarktteam unter Leitung des Vorsitzenden Kurt VIERTBAUER freut sich auf Ihr/Dein Kommen!