40. Ferienpass Laakirchen - Teilnehmerrekord im Jubiläumsjahr

21.07.2017, 08:58 Uhr

Besonders beliebt waren bzw. sind dabei die kreativen Programmpunkte wie das Filzen, Malen, Pizza backen, die sportlichen Aktivitäten wie das Reiten, Fischen, Judo und die zahlreichen tollen Ausflüge wie das Geo Cash Geländespiel, die Besuche beim ORF oder Flughafen usw. „Die Kinder sollen die Möglichkeit haben viel auszuprobieren und so vielleicht das eine oder andere Talent oder Hobby für sich entdecken“, so die, für die Programmvielfalt verantwortliche Sachbearbeiterin, Michaela Reisinger. Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger freut sich ebenfalls über die rege Teilnahme am Sommerprogramm, das auch das Interesse von Familien aus anderen Gemeinde geweckt hat. „Das zeigt, dass Laakirchen nach wie vor Vorreitergemeinde in Sachen Ferienprogramm ist, das dank der vielen Vereine und Helfer seit so vielen Jahren erfolgreich und in diesem Umfang durchgeführt werden kann“, so Feichtinger.