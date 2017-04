4,8 Millionen Euro Verkehrsstrafen

26.04.2017, 20:00 Uhr

100 Mitarbeiter arbeiten in der Bezirkshauptmannschaft Gmunden – in vielfältigen Bereichen.

BEZIRK (km). Die BH Gmunden ist für über 100.000 Bürger in 20 Gemeinden zuständig und ist damit unter den vier größten Bezirkshauptmannschaften des Landes Oberösterreich. Diese Größe lässt auch vermuten, dass die BH Gmunden nicht – wie vielerorts diskutiert – mit einem Nachbarbezirk zusammengelegt wird. "Das ist eine politische Entscheidung, die zu respektieren wäre. Der Bezirk Gmunden ist aber aufgrund seiner Topographie und der Größe gut aufgestellt", so Bezirkshauptmann Alois Lanz. Die Aufgaben einer Bezirkshauptmannschaft sind in die drei Bereiche Landesverwaltung, mittelbare Bundesverwaltung und Sicherheitsverwaltung eingeteilt. Der größte Brocken fällt auf die Landesverwaltung: Soziales, Kinder- und Jugendhilfe, Verkehr, Naturschutz, Land -und Forstwirtschaft, Jagd, Veterinärwesen und Gemeindeaufsicht. Umwelt oder Verkehr auf Bundesstraßen fallen in die mittelbare Bundesverwaltung. Wie vielschichtig die Arbeit in der Behörde ist, zeigen die beeindruckenden Zahlen. So wurden im Vorjahr 10.850 Reisepässe und 5.190 Führerscheine ausgestellt. 500 Lenkerberechtigungen mussten 2016 wieder entzogen werden. 7.421 Impfungen führte die Bezirkshauptmannschaft durch – an Schulen, Gemeindeämtern oder der BH selber. 79.700 Strafdelikte mussten 2016 bearbeitet werden, insgesamt wurden 4,8 Millionen Euro an Verkehrsstrafen eingenommen. Diese Strafgelder gingen an die ASFINAG, die Republik Österreich, das Land OÖ, die Gemeinden des Bezirks und den SHV Gmunden.

71 in "voller Erziehung"

Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden in Zahlen:

Auch die Kinder- und Jugendhilfe fällt in den Aufgabenbereich der BH. "Das ist immer besonders schwierig", so Lanz. 325 Mal überprüfte die Behörde Meldungen, dass das Kindeswohl in der einen oder anderen Familie gefährdet sei. Sollte das so sein, werden die Familien mobil betreut. In "voller Erziehung", also in Heimen, sind derzeit 71 Kinder. "Es gab wenige neue Fälle, Gott sei Dank. Aber unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu schützen", so der Bezirkshauptmann. Die Bürgerservicestelle der BH ist die, mit der Bürger am meisten zu tun haben: Führerscheine, Pässe oder Personalausweise werden hier ausgestellt. "Bei einer landesweiten Erhebung erreichten unsere Mitarbeiter in Gmunden ein besonders gutes Ergebnis, das freut uns natürlich!"Zwei große Themen haben die BH und auch den Bezirkshauptmann im Vorjahr besonders gefordert. Die Bundespräsidentenwahl und die dazugehörenden Anfechtungen, "da waren wir aber nie betroffen, das liegt an der Qualität der handelnden Personen."Das zweite große Thema war die Flüchtlingskrise. Im Vorjahr waren bis zu 800 Asylwerber im Bezirk Gmunden "gemeldet", heuer sind es nur mehr 400 bis 500.• 100 Mitarbeiter• für 100.000 Menschen im Bezirk Gmunden zuständig• 4,8 Millionen Euro im Vorjahr Verkehrsstrafen eingehoben• 10.850 Pässe ausgestellt• 5190 Führerscheine ausgegeben – 500 wieder eingezogen• Jugendhilfe im Vorjahr in 325 Fällen Familiensituationen überprüft• Verpartnerungen durchgeführt (Gleichgeschlechtliche Beziehungen): 4• Geschlechtsumwandlungen im Bezirk: 2016 keine, bis 22.4.2017: 2• Namensänderungen aus verschiedenen Gründen: 20• 400 Waffenpässe und -besitzkarten ausgestellt• 50 Waffenverbote (Personen psychisch auffällig) ausgesprochen• 60 Betretungsverbote für Partner ausgesprochen