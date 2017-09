5-stündiger Großeinsatz: Sattelschlepper im Weißenbachtal umgestürzt

26.09.2017, 19:13 Uhr

Weißenbachtal musste gesperrt werden – mehr als 60 Einsatzkräfte halfen bei Bergung, Sicherung und Säuberung

Sofortige Großalarmierung

Schwierige Bergung

BAD ISCHL. Am 26. September wurde der 1. Bereitschaftszug der Hauptfeuerwache Bad Ischl, sowie die Freiwillige Feuerwehr Mitterweißenbach zu einer Ölspur auf der B145 in Roith alarmiert.Beim Eintreffen von „LAST Bad Ischl“ konnte jedoch nur eine ausgetretene Kühlflüssigkeit festgestellt werden. Die Freude über den kurzen Einsatz dauerte nur wenige Sekunden. So traf in der Zeugstätte der HFW Bad Ischl eine weitere Einsatzmeldung ein: ein Sattelaufleger war im Weißenbachtal umgestürzt.Sofort wurde von „Florian Bad Ischl“ eine Gesamtalarmierung der HFW Bad Ischl veranlasst. Ein Sattelaufleger, beladen mit Bruchmaterial, stürzte aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve um. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz Bad Ischl ins Spital abtransportiert. Beim Eintreffen von „Rüstlösch Bad Ischl“ war sofort erkennbar, dass die Einbauseilwinden des Rüstlöschfahrzeuges und des schweren Rüstfahrzeuges für diesen Einsatz nicht ausreichen werden. Deshalb wurde die Freiwillige Pfandl nachalarmiert. Mittels Ölbindemittel konnte gerade noch verhindert werden, dass ausgetretenes Hydrauliköl ins Erdreich fließen konnte.Das Aufstellen des Fahrzeuges gestaltete sich als äußerst schwierig. Oft kam es in den vergangenen Jahren in dieser Kurve zu derartigen Unfällen. So konnte man bereits bei der Vorbereitung der Bergung auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Aber auch das Zusammenspiel der Einsatzkräfte der HFW Bad Ischl, der FF Pfandl und der FF Mitterweißenbach war hier besonders wichtig und funktionierte einwandfrei. Eine Totalsperre des Weißenbachtales für den Verkehr war notwendig. Die Bergung des Anhängers wurde von einem Kran, eines zum Abtransport des Bruchmaterials angeforderten Kran-LKW bzw. durch einen Bagger, durchgeführt.Im Anschluss wurde der Anhänger von einem Ersatz-Zugfahrzeug abtransportiert. Somit konnte mit der Fahrbahnreinigung begonnen werden. Insgesamt wurden mehr als 140 kg Ölbindemittel auf der Fahrbahn aufgebracht.