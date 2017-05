Abenteuer im (Salz)Berg - Salzwelten in Hallstatt

14.05.2017, 12:31 Uhr

Los geht`s mit der Bahn

Nun - sieht schon spektakulär aus und das ist es auch. Mit der Bahn gehts steil aber doch zügig hoch auf den Berg. Genauer gesagt auf 838m zum Hallstätter Hochtal. Dort angekommen geht es nochmal mit einem Lift eine Etage höher die auch zum Skywalk führtden man unbedingt auch sehen sollte. Der Ausblick ist grandios. Dies ist dann der Ausgangspunkt für den Rundgang hoch zum eigentlichen Beginn der Führung in das Schaubergwerk.

"Hose zuknöpfen!"

Tolle Führung

Viel Geschichte

Zuerst mal wird man ausgestattet mit bunten Überzügen. Zum einen, das man nicht schmutzig wird, zum anderen gibts da keine Taschen und man bleibt nirgends hängen. Alleine das ist schon ein spassiges Erlebnis wie sich alle in diese Monturen begeben. "Hose zuknöpfen" und zwar unten am Hosenbein ist Pflicht. Das macht auch Sinn - wer reingeht weiss wieso.Wir hatten eine nette Führung mit einer Dame, die wie es sich gehört, in Bergmannstracht durch die Stollen führte. Anfangs etwas eng nimmt einen schnell die Atmosphäre gefangen. Ein "Unter Tage" Kino, Lichtshow und viel interessante Stationen nehmen einen so für sich ein, dass man alles vergisst. Die Bergmannrutsche macht echt Spass! Allein oder zu Zweit ist das einfach eine Gaudi. Abschliessen gehts mit der Grubenbahn - dem Hunt - wieder raus. Kopf einziehen nicht vergessen!Die Geschichte des Bergbaues wird Groß und Klein anschaulich und auch humorvoll näher gebracht. Dazu kann man die älteste Holzstiege Europas sehen. Diese wurde bei Ausgrabungen endeckt und in einem eigenen Schauraum unter Tage für Besucher ausgestellt.Fazit: Für Groß und Klein ein sehr spannendes und interessantes Erlebnis. Ich kann nur jedem empfehlen sich das einmal anzusehen und sich auf das Abenteuer Salzwelten einzulassen. Dazu noch den herrlichen Ausblick auf Hallstatt und den See geniessen - was will man mehr.