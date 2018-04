ACHTUNG: Energie AG warnt vor unseriösen Haustürgeschäften

20.04.2018, 12:29 Uhr

ACHTUNG: Die Energie AG schließt generell keine Haustürgeschäfte ab!

Aus gegebenem Anlass informiert die Energie AG, dass derzeit Vertriebsmitarbeiter anderer Energielieferanten mit unseriösen Geschäftspraktiken versuchen, Kunden an der Haustüre zu werben und diesen einen neuen Energieliefervertrag unterzeichnen zu lassen. Bei diesen sogenannten „Haustürgeschäften“ wird im oftmals der Eindruck vermittelt, dass die Personen im Auftrag der Energie AG tätig sind. Auch alle angeführten Argumente, die Energie AG würde künftigen Lieferverpflichtungen nicht nachkommen (können) sind falsch und entbehren jedweder Grundlage.

Besonderer Kundenschutz für Haustürgeschäfte

Die Energie AG steht in keinerlei Geschäftsbeziehung zu diesen Energieversorgern.Die handelnden Personen sind keine Mitarbeiter der Energie AG und sind auch nicht beauftragt, im Namen der Energie AG Energielieferverträge abzuschließen.Die Energie AG schließt generell keine Energielieferverträge als „Haustürgeschäft“ ab.Sie haben als Kunde bei „Haustürgeschäften“ ein gesondertes Rücktrittsrecht.Sollte ein Kunde bereits einen Energieliefervertrag abgeschlossen haben und möchte diesen widerrufen, kann dies innerhalb von 14 Tagen mittels Rücktrittsformular geschehen.Am 13.6.2014 ist das Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz: VRUG) in Kraft getreten. Das bringt in den Bereichen Online- und Versandhandel, aber auch bei sogenannten „Haustürgeschäften“ zahlreiche Neuerungen mit sich. Die Rücktrittsfrist beträgt normalerweise 14 Tage und muss schriftlich erfolgen. Sie bedarf keiner Begründung. Weitere Informationen gibt der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer oder der Verein für Konsumenteninformation.