Aktion gegen illegales Glücksspiel in Gmunden, Bad Ischl, Vorchdorf und Laakirchen

27.04.2017, 10:05 Uhr

70 Glücksspielautomaten bzw. Wettterminals wurden beschlagnahmt

SALZKAMMERGUT. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden hat in den letzten Tagen in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei Gmunden-Vöcklabruck in einer Schwerpunktaktion gegen das illegale Glücksspiel über 70 Glücksspielautomaten bzw. Wettterminals beschlagnahmt.Die „illegalen“ Glücksspiel- bzw. Wettanbieter schöpfen in jedem Verfahren alle rechtlichen Mittel bis zu den Höchstgerichten aus. Nichts desto trotz wurden 24 dieser Glücksspielgeräte auf Anordnung der Behörde vernichtet. Weitere Geräte werden in ein zentrales Sammellager transportiert, um nach rechtskräftigem Abschluss der Verfahren ebenso der Vernichtung zugeführt zu werden.

"Der Zutritt zu diesen Lokalen ist oft schwer möglich. Eine Tür musste mit einem Brecheisen geöffnet werden, weil die Betreiber per Videoüberwachung nur ihnen bekannten Spielern Einlass gewährten", erklärt Bezirkshauptmann Alois Lanz.