Ausbildung abgeschlossen: Assistenzhündin Elli unterstützt nun Diabetes-Patienten

18.07.2017, 09:00 Uhr

BAD ISCHL. Vorige Woche war es wieder einmal so weit. Assistenzhündin Elli und ihre Familie haben das staatliche Zertifikat vom Sozialministerium in Wien erhalten. Elli wurde von Christa Reisenbichler aus Bad Ischl ausgebildet.

Nach fast zwei Jahren intensiven Trainings begleitet Elli nun den fünfjährigen David, der seit 3 Jahren an Diabetes erkrankt ist. Sie zeigt bei ihm Unterzucker an und verhindert dadurch ein mögliches Koma. Christa Reisenbichler ist zertifizierte Hundetrainerin in der Hundeschule work-walk-play in Bad Goisern und Bad Ischl, wo sie auch Familien mit ihren Haushunden ausbildet. Therapiebegleithundeausbildungen finden ebenfalls zweimal jährlich in Modulen statt. Derzeit befinden sich zwei junge Hunde in Ausbildung zum Assistenzhund in Ausbildung bei Reisenbichler. Ein einjähriger Barbet, der einmal einen kleinen Rollifahrer unterstützen wird und ein Sheltiewelpe, der auch Diabetikerwarnhund werden soll.